Cadem: mayoría ve negativamente la llegada de inmigrantes y respalda cerrar las fronteras de Chile

Una nueva encuesta Plaza Pública Cadem reveló que la mayoría de los chilenos consultados mantiene una percepción negativa sobre la inmigración y respalda medidas más estrictas en la frontera.

Según el sondeo, un 69% considera que la llegada de inmigrantes es mala para el país y más de la mitad está de acuerdo con cerrar completamente las fronteras (57%).

Además, la exigencia de visa para ingresar a Chile cuenta con un apoyo aún mayor (87%).

La encuesta registró además que un 93% supo o escuchó sobre la salida de inmigrantes desde Chile hacia Perú, mientras un 51% atribuye ese movimiento al anuncio de expulsiones inmediatas realizado por José Antonio Kast.

Un 14% atribuyó las partidas al exterior a un flujo normal; un 13% se inclinó por la falta de oportunidades en Chile, mientras que un 11% señaló que el éxodo se debería a las fiestas de fin de año.

Economía y aprobación del Presidente Gabriel Boric

En paralelo, las percepciones económicas mostraron una mejora: un 37% cree que la economía está progresando, su nivel más alto desde 2019, mientras las expectativas de consumo alcanzaron un 46%.

Finalmente, la aprobación del Presidente Gabriel Boric subió a 37% (+3pts) durante la primera semana de diciembre.