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“¿Quién tuvo que decir que no?”: Los Duffer revelan que el papel de Hopper en ‘Stranger Things’ no era para David Harbour

El actor no era considerado ni siquiera como segunda opción.

José Campillay

“¿Quién tuvo que decir que no?”: Los Duffer revelan que el papel de Hopper en ‘Stranger Things’ no era para David Harbour

Stranger Things se convirtió en una de las series más importantes de los últimos años, con un elenco que vivió un antes y un después gracias a su participación.

Entre los nombres destacados, David Harbour tuvo un papel fundamental como Jim Hopper, aunque los planes originales no lo consideraban.

Aunque hoy cuesta imaginar a otro intérprete bajo el sombrero del icónico personaje, los creadores de la historia revelaron que el actor no fue la primera opción.

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En una reciente participación en el podcast Happy Sad Confuse, los hermanos Matt y Ross Duffer revelaron tenían otro nombre en mente.

Se trata nada más y nada menos que de Billy Crudup, reconocido por títulos como Casi famosos, Jay Kelly y El gran pez, entre varios otros.

Y si bien se le ofreció el papel en el programa, él mismo decidió rechazarlo. "No creo que estuviera haciendo mucha televisión por aquel entonces“, explicó Matt para contextualizar la negativa inicial.

Una pregunta del propio David Harbour

La revelación no surgió de la nada, sino a raíz de una intervención en vídeo del propio Harbour, quien envió una pregunta directa a los directores para aclarar una vieja duda sobre el proceso de selección.

“Todo el mundo sabe que el gran salto de cualquier actor de Hollywood ha llegado como resultado de ser la segunda, tercera, cuarta o quinta opción”, comenzó diciendo en su mensaje.

“¿Podrían responder, por favor, a la pregunta de cómo llegué a ser elegido como el jefe Hopper, y quién tuvo que decir que no para permitirme hacer ese maravilloso e increíble papel?”, consultó.

El actor admitió que estaba “bastante seguro de que era la segunda opción”, aunque desconocía la identidad de su competidor.

Ante esto, Matt respondió con humor que nunca le había dicho a David que el elegido original era, de hecho, “uno de sus buenos amigos”.

Un giro con final feliz para ambos

A pesar del rechazo inicial de Crudup, la audición de Harbour cambió el rumbo de la serie de inmediato. Ross recordó que cuando Harbour se presentó al casting, fue “tan claro al instante, este es Hopper, y lo elegimos allí mismo”.

El personaje se convirtió en uno de los pilares de la producción hasta su final, transformando a Harbour en una estrella de primera línea y abriéndole las puertas del Universo Cinematográfico de Marvel como Alexei Shostakov.

Por su parte, el camino televisivo de Billy tampoco se quedó atrás. Pocos años después del lanzamiento de Stranger Things, se sumó al reparto de The Morning Show en Apple TV+.

Su interpretación del ejecutivo Cory Ellison junto a Reese Witherspoon y Jennifer Aniston le ha valido dos premios Emmy.

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Billy Crudup

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