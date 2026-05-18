El drama de ex chica Mekano por enfermedad de su hijo: “Tengo rabia, pena, angustia…"

Nicole Pérez formó parte del recordado programa Mekano, que brilló en la televisión chilena a finales de los años 90´ y durante la época de los 2000. Allí fue conocida como la “Doctora Cahuín”, personaje que también llevó en su paso por Yingo, rebautizada como “Jlo”.

Ya alejada de la televisión hace algunos años, se dedicó a los negocios y su familia. Sin embargo, atraviesa un complejo momento al lado de su pequeño hijo Andrés.

La ex chica reality contó que el menor comenzó a manifestar diversos síntomas como falta de apetito, por lo que “su corazón le decía que algo no estaba bien”.

Al llevar su hijo a los servicios médicos, recibió un duro diagnóstico: “Es una enfermedad autoinmune, no es por la alimentación, por falta de ejercicio ni nada de lo que a veces la gente piensa”.

“Jamás pensamos como familia que otro de mis hijos iba a tener diabetes tipo 1 también (...) Primero grité, lloré, sentí miedo y también le reclamé a Dios”, contó en una publicación en sus redes sociales.

Nicole Pérez ya había sufrido esta situación con anterioridad junto a su hija mayor, Isidora, que recibió el mismo diagnóstico de su hermano pequeño. La también influencer agradeció el apoyo y las oraciones que ha recibido de sus seguidores.