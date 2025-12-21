José Antonio Kast realizará su segundo viaje al extranjero: irá a Ecuador y se reunirá con Daniel Noboa

José Antonio Kast realizará este lunes su segundo viaje al extranjero desde que fue electo Presidente de la República.

El futuro Mandatario se trasladará a Ecuador, donde sostendrá una reunión con el presidente Daniel Noboa, en una visita breve enfocada en temas de seguridad y migración.

Según lo informado, el encuentro abordará el corredor humanitario que Kast ha planteado a raíz del endurecimiento de las fronteras en Perú, así como la experiencia ecuatoriana en el combate al crimen organizado.

En este viaje, el Presidente electo será acompañado por su asesor Cristián Valenzuela y por un senador opositor de la zona norte del país. Además, se evalúa que el gobernador de Arica, Diego Paco, se sume a la comitiva.

Este será el segundo viaje internacional de Kast tras imponerse en el balotaje presidencial. El pasado 16 de diciembre visitó Buenos Aires, donde se reunió con el presidente argentino Javier Milei.

En esa ocasión, ambos abordaron temas de seguridad y economía, y se exploró la eventual incorporación del economista chileno José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del gobierno argentino, al futuro gobierno.

Finalmente, tras las visitas a Argentina y Ecuador, el mandatario electo tiene contemplados próximos viajes a Estados Unidos y España, como parte de su agenda internacional antes de asumir el cargo.