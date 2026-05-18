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VIDEO. Indignación en redes sociales: influencer le da chocolate a su gata y se llena de criticas

Los usuarios mostraron su indignación e incluso amenazaron con denunciarla.

Felipe Romo

Indignación en redes sociales: influencer le da chocolate a su gata y se llena de criticas

Sasha Ferro ha tenido una polémica estancia en las redes sociales, impulsada principalmente por su recordada aparición en el caso “yategate” que involucró un viaje con varios futbolistas de Independiente en una fiesta privada.

Así también se le vinculó con el futbolista Enzo Fernández, con quien habría estado tras el quiebre del jugador del Chelsea con su esposa. Fue pareja de ex compañero de Felipe Loyola y Pablo Galdamos, Diego Tarzia, en una relación que terminó con una guerra de indirectas en redes sociales.

Ahora la influencer volvió a formar parte de una polémica en su último posteo en historias de Instagram. En el video, aparece dándole chocolate a su gata.

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Esto se trata de un alfajor de la marca del conocido streamer “Spreen”, que fue entregado a su mascota en grandes cantidades.

Esto generó un repudio generalizado en redes sociales ya que la ingesta de este producto en gatos y perros resulta nocivo. Según indican los especialistas, el chocolate es tóxico para estos animales, e incluso puede resultar fatal si come demasiado.

Esta envenenando a su gata, los gatos no pueden digerir ni descomponer el cacao”, “No lo sabe pero está envenenando a su gato”, “¿Esta mujer no sabe que el chocolate es toxico para gatos y perros? Los puede matar“, fueron algunos de los comentarios de los usuarios enfurecidos.

Así también, Ferro recibió amenazas sobre una denuncia por maltrato animal por este hecho, por lo que tomó la decisión de poner su cuenta personal de Instagram en privado.

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