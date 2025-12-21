Ya hay fecha: José Antonio Kast se reunirá este lunes con Michelle Bachelet
La instancia se da en el marco de la tradición republicana, y se espera que se aborde la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU.
Este lunes, el Presidente electo, José Antonio Kast, realizará su segundo viaje al extranjero, ya que visitará Ecuador, donde se reunirá con el mandatario de dicho país, Daniel Noboa.
Se espera que sea una visita breve, en la cual se tratarán temas como seguridad y migración.
Revisa también:
Sin embargo, antes de volar a tierras ecuatorianas, Kast sostendrá una importante reunión en Chile con la expresidenta Michelle Bachelet.
Según pudo confirmar Radio ADN, el Presidente electo y la exmandataria concertarán la junta a eso del mediodía del lunes.
En dicha instancia, se conversará la postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.