Hombre declara que sustrajo dinero de la caja fuerte de una casa de cambios “en pleno conocimiento y por encargo de Arturo Vidal”

Una compleja situación, alejada del campo de fútbol, rodea a Arturo Vidal. Se trata de la denuncia de robo realizada por el dueño de la casa de cambio Money Global.

Durante la jornada, se conoció que el jugador de Colo Colo e ídolo de la Roja prestó declaración en calidad de testigo en la Brigada Investigadora de Robos centro norte de la PDI en la comuna de Independencia.

Pero la situación sería más delicada para Vidal, ya que según una declaración voluntaria de Ignacio Rodríguez, jefe de local de la agencia afectada, a la que tuvo acceso Radio ADN, se lee que “este dinero lo apropié indebidamente desde la caja fuerte del local de Agustinas sin avisarle a mi jefatura, ni tampoco registrando las operaciones en los movimientos del local, lo antes señalado en pleno conocimiento y por encargo de Arturo Vidal Pardo”.

La declaración fue realizada el pasado 6 de abril en el mismo local comercial de Money Global, en presencia del representante legal de la empresa y otro testigo de fe.

En el testimonio de Rodríguez se en enero de este año le entregó, en una primera instancia, el equivalente a $10 millones en dólares, luego el equivalente a $15 millones pero esta vez en Euros y finalmente “el 30 de enero le entregué $25 millones de pesos chilenos, dando una suma total de $50.000.000”.

Según consta en la declaración, el hombre asegura que “en cada una de las veces, la entrega del dinero la realicé en su domicilio particular ubicado en la comuna de Colina”.

Por ahora. Arturo Vidal no se ha referido al caso, pero se espera que lo haga en las próximas horas.