Catalina Ugarte Millán asumió como jefa de gabinete del Presidente electo José Antonio Kast, en reemplazo de Carolina Araya.

El nombramiento instala a una figura del Partido Republicano en un cargo clave para la coordinación política y administrativa del próximo gobierno. Ugarte es concejala de Las Condes y fundadora del Partido Republicano.

Su trayectoria combina experiencia en el sector público —fue jefa de gabinete del CPEIP durante el primer gobierno de Sebastián Piñera— con el ejercicio profesional como abogada especializada en fusiones y adquisiciones.

Catalina Ugarte Millán / Foto Linkedin Ampliar

Perfil ideológico marcado

De acuerdo con fuentes municipales citadas por Diario Financiero, su estilo es descrito como disciplinado y “multitasking”. En su segundo periodo como concejala, ejerce liderazgo sobre el bloque republicano en el concejo y coordina posiciones en votaciones relevantes.

Las mismas fuentes señalan que mantiene una relación de trabajo con la alcaldesa Catalina San Martín, con quien ha impulsado labores de fiscalización, como la denuncia por el caso Cesfam, causa que ya registra personas formalizadas.

Sin embargo, su perfil ideológico marcado también ha generado roces, como en la discusión presupuestaria municipal, donde encabezó la negativa a aumentar la planta funcionaria bajo el argumento de no ampliar el tamaño del Estado.