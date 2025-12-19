;

FOTO. Primera figura clave de Kast: confirman quién será la jefa de gabinete del Presidente electo

Con experiencia municipal y paso por el sector público, la abogada republicana asume un rol estratégico en la coordinación política y administrativa del próximo gobierno.

Martín Neut

José Antonio Kast

José Antonio Kast / Pablo Ovalle Isasmendi

Catalina Ugarte Millán asumió como jefa de gabinete del Presidente electo José Antonio Kast, en reemplazo de Carolina Araya.

El nombramiento instala a una figura del Partido Republicano en un cargo clave para la coordinación política y administrativa del próximo gobierno. Ugarte es concejala de Las Condes y fundadora del Partido Republicano.

Revisa también:

ADN

Su trayectoria combina experiencia en el sector público —fue jefa de gabinete del CPEIP durante el primer gobierno de Sebastián Piñera— con el ejercicio profesional como abogada especializada en fusiones y adquisiciones.

ADN

Catalina Ugarte Millán / Foto Linkedin

Perfil ideológico marcado

De acuerdo con fuentes municipales citadas por Diario Financiero, su estilo es descrito como disciplinado y “multitasking”. En su segundo periodo como concejala, ejerce liderazgo sobre el bloque republicano en el concejo y coordina posiciones en votaciones relevantes.

Las mismas fuentes señalan que mantiene una relación de trabajo con la alcaldesa Catalina San Martín, con quien ha impulsado labores de fiscalización, como la denuncia por el caso Cesfam, causa que ya registra personas formalizadas.

Sin embargo, su perfil ideológico marcado también ha generado roces, como en la discusión presupuestaria municipal, donde encabezó la negativa a aumentar la planta funcionaria bajo el argumento de no ampliar el tamaño del Estado.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad