Tomar esta bebida a diario ayuda a las mujeres a fortalecer sus huesos con la edad, según estudio

Una investigación internacional puso el foco en una costumbre cotidiana que podría marcar la diferencia.

Javiera Rivera

En un contexto donde la osteoporosis afecta a millones de mujeres en el mundo y el envejecimiento óseo se acelera tras la menopausia, los científicos siguen buscando hábitos simples que ayuden a mantener huesos fuertes.

En ese escenario, gestos cotidianos que parecen inofensivos —como elegir entre café o té— comienzan a llamar la atención de la ciencia por su impacto silencioso en el cuerpo con el paso del tiempo.

Un estudio de la Universidad de Flinders, en Australia, citado por New York Post, reveló que consumir té de manera habitual se asocia a una mayor densidad mineral ósea, un indicador clave para prevenir fracturas y osteoporosis.

La investigación siguió durante más de una década a casi 10 mil mujeres de 65 años o más, comparando los efectos del consumo de té y café en la salud ósea.

Los resultados mostraron que las mujeres que bebían té tenían huesos más resistentes que aquellas que no lo consumían, un efecto que fue particularmente evidente en mujeres con obesidad.

El café, en cambio, presentó un escenario más matizado. Beber dos o tres tazas al día no se asoció a un deterioro óseo relevante, pero superar las 5 tazas diarias sí se vinculó a una menor densidad ósea, especialmente en mujeres.

La clave estaría en los componentes de cada bebida. El té contiene catequinas, antioxidantes que favorecen la formación ósea y ayudan a prevenir la pérdida de masa ósea.

Aunque el calcio y la vitamina D siguen siendo fundamentales para unos huesos sanos, los expertos destacan que pequeños hábitos diarios, como elegir una taza de té, también pueden marcar la diferencia.

