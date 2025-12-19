Exclusiva tienda de zapatillas llega al MUT: trae productos que normalmente solo están en EE. UU., Europa y Asia

Recientemente, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) sumó una nueva propuesta de moda y sneakers en Santiago: la apertura de la tienda DROPS.

Ubicada en el segundo piso del recinto de Las Condes, se trata de un espacio de 240 m², con un atractivo clave: productos que normalmente solo están disponibles en Asia, Europa o Estados Unidos.

En ese sentido, se pueden encontrar marcas como Adidas, Dr. Martens, HOKA, Jordan, New Balance, Nike, Puma y Salomon.

Así, en medio de la oferta, aparecen pares que suelen estar reservados y limitados a ciertos retailers en el mundo, incluyendo colaboraciones con Travis Scott o Drake, por mencionar algunos ejemplos.

“La gente que circula por MUT busca ser sorprendido por propuestas nuevas. Es un público, informado y con una sensibilidad especial por la estética, la moda y el diseño. Ese es exactamente el tipo de cliente para el que trabajamos”, aclaran desde la marca.

Por lo demás, el espacio también añadió un área tipo living/biblioteca con artículos de colección, pensada para realizar encuentros, conversatorios, sesiones musicales y otras actividades.

¿Y hay planes de seguir con la expansión? “Siempre estamos evaluando oportunidades, tanto en Santiago como en regiones, pero Drops no es una tienda que pueda instalarse en cualquier lugar”, dice a ADN.cl Sebastián Gebhardt, CEO de Yaneken.

“Para nosotros, el espacio es clave: debe tener ciertas características que permitan que nuestro público viva la experiencia completa de la marca. Más que crecer por cantidad, nos interesa hacerlo de manera coherente con nuestra propuesta”, añade.

Si bien podría pensarse como una propuesta de nicho, dirigida solo a entendidos, desde la propia marca aclaran que no necesariamente es así.

“Dejamos atrás la lógica del lugar ‘escondido’. Hoy Drops es un punto de referencia claro, un espacio al que las personas saben que pueden venir a descubrir y vivir algo que no existe en otra parte del país”, explica el cabecilla.