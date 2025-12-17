;

Tras más de 10 años de historia: confirman cierre definitivo de emblemática “picada” en Santiago

“Nos dieron seis días para salir de acá (...) No tenemos dónde ir”, dijo la administradora de Ijole.

Malas noticias para los amantes de la comida mexicana y, específicamente, de los tacos.

Tras más de diez años de historia, el clásico local de comida Taquería Ijole cierra sus puertas en Santiago.

“Llegó la hora de despedirnos del barrio, la Municipalidad de Santiago no nos dio oportunidad de patente”, escribieron en sus redes sociales.

Si eres fan de Ijole ven este martes y miércoles a despedirte y disfrutar de nuestra carta, agradecemos a todos nuestros clientes que en estos casi 11 años nos prefirieron”, siguieron.

Según explicaron desde el recinto, en un diálogo con The Clinic, creían que el local contaba con una patente, ya fuera definitiva o provisoria. No obstante, con el tiempo se dieron cuenta de que el establecimiento no tenía la documentación en regla, por lo que comenzaron el proceso para regularizar la situación.

En ese contexto, señalaron que el trámite se complicó debido a problemas con la recepción final del inmueble y porque el barrio Matta tiene carácter patrimonial, lo que obligaba a realizar gestiones tanto con la municipalidad como con el Consejo de Monumentos Nacionales. Finalmente, la carpeta fue rechazada.

La administración comunal los multó cuatro veces y clausuró el local. “Nos dieron seis días para salir de acá (...) esa es la situación en la que estamos actualmente. No tenemos dónde ir”, comentó Constanza Marchant, administradora de Ijole.

“No es que nosotros no queramos pagar patente, hemos intentado mil veces intentar tener que pagar la patente (...) es súper injusto”, añadió.

En su cuenta de Instagram publicaron un mensaje de despedida. “Nos preocupamos de entregar un servicio de calidad en un barrio que cada día se hunde en la droga y la delincuencia, la esquina la cuidamos junto a nuestros vecinos”, destacaron.

