Cine chileno con más de 20 años de historia enfrenta complejo momento económico y pide ayuda para no cerrar / Red de Salas de Cine

Es un clásico de Valparaíso: la sala de cine alternativa e independiente Insomnia se ha consolidado como un punto clave de la cultura en la ciudad puerto.

Sin embargo, pese a contar con una cartelera sólida, con estrenos y películas de culto, el recinto ubicado en Condell 1585 no atraviesa su mejor momento en el plano económico.

Esta semana, el equipo detrás del proyecto presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) y se encuentra preparando una querella criminal en contra de dos extrabajadores, y de quienes resulten responsables, por el delito de estafa, administración desleal y otros ilícitos.

A la par, se inició una campaña solidaria, con aportes directos y eventos especiales, para poder seguir funcionando como hasta ahora.

“Necesitamos de su ayuda para conservar este espacio cultural para Valparaíso y asegurar su continuidad en el tiempo”, escribieron en sus redes sociales.

Según relataron, se adeudan los sueldos del equipo correspondientes al mes de noviembre, además de pagos de cuentas básicas del espacio y el pago correspondiente a los derechos de exhibición de los distribuidores.

“Esto ha sido muy difícil para todo el equipo, porque se trata de personas muy cercanas en quienes confiábamos plenamente. Estamos tomando todas las acciones legales correspondientes asesorados por nuestros abogados”, señaló Leonardo Torres, director del lugar.

El primer evento solidario se realizará este viernes 19 de diciembre a las 19:15 horas con la proyección de la película Love Actually. A eso se suma una degustación de pisco sour y venta de afiches.

Más detalles de la situación de Insomnia :

Torres indicó que la situación actual también ha sido útil para revisar su organización y estructura interna, a la vez de “mejorar los mecanismos de control financieros de nuestro cine”.

Las formas de apoyar a Insomnia, que cumplió 20 años en octubre, también incluyen la compra de giftcards navideñas, y, por supuesto, asistir a sus funciones.