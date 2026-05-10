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Sistema frontal llega con intensas lluvias a Chile: hasta 70 milímetros de agua en pocas horas

Por este frente se emitió un aviso meteorológico.

Juan Castillo

Sistema frontal llega con intensas lluvias a Chile: hasta 70 milímetros de agua en pocas horas

Sistema frontal llega con intensas lluvias a Chile: hasta 70 milímetros de agua en pocas horas / Mr_Twister

La llegada de un nuevo sistema frontal encendió las alertas meteorológicas en el extremo sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas que afectarán a distintas zonas de la Región de Magallanes desde la tarde de este domingo y hasta la tarde del lunes 11 de mayo.

El organismo informó que el fenómeno climático estará asociado a un sistema frontal que dejará acumulados importantes de agua en un corto periodo de tiempo, especialmente en sectores australes y patagónicos.

¿Qué zonas serán las más afectadas por las lluvias?

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Según el aviso, las precipitaciones podrían alcanzar entre 35 y 45 milímetros en la Cordillera Austral Norte, y entre 12 y 28 mm en la Pampa Patagónica Norte.

Desde Meteorología detallaron que las precipitaciones comenzarán durante la tarde de este domingo 10 de mayo y se mantendrán activas hasta la tarde del lunes.

De acuerdo con la información oficial, los montos estimados son los siguientes:

  • Cordillera Austral Norte: entre 35 y 45 mm.
  • Pampa Patagónica Norte: entre 12 y 28 mm.

Este frente corresponde a un sistema frontal activo, fenómeno habitual durante esta época del año en la zona austral, aunque igualmente capaz de generar complicaciones por acumulación de agua, reducción de visibilidad y dificultades en rutas.

El aviso meteorológico se mantiene vigente mientras continúe el avance del frente sobre el extremo sur del país.

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