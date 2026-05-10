Sistema frontal llega con intensas lluvias a Chile: hasta 70 milímetros de agua en pocas horas
Por este frente se emitió un aviso meteorológico.
La llegada de un nuevo sistema frontal encendió las alertas meteorológicas en el extremo sur del país.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas que afectarán a distintas zonas de la Región de Magallanes desde la tarde de este domingo y hasta la tarde del lunes 11 de mayo.
El organismo informó que el fenómeno climático estará asociado a un sistema frontal que dejará acumulados importantes de agua en un corto periodo de tiempo, especialmente en sectores australes y patagónicos.
¿Qué zonas serán las más afectadas por las lluvias?
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Según el aviso, las precipitaciones podrían alcanzar entre 35 y 45 milímetros en la Cordillera Austral Norte, y entre 12 y 28 mm en la Pampa Patagónica Norte.
Desde Meteorología detallaron que las precipitaciones comenzarán durante la tarde de este domingo 10 de mayo y se mantendrán activas hasta la tarde del lunes.
De acuerdo con la información oficial, los montos estimados son los siguientes:
- Cordillera Austral Norte: entre 35 y 45 mm.
- Pampa Patagónica Norte: entre 12 y 28 mm.
Este frente corresponde a un sistema frontal activo, fenómeno habitual durante esta época del año en la zona austral, aunque igualmente capaz de generar complicaciones por acumulación de agua, reducción de visibilidad y dificultades en rutas.
El aviso meteorológico se mantiene vigente mientras continúe el avance del frente sobre el extremo sur del país.
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