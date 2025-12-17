Sorpresa en la U: candidato a la banca azul tendría todo listo para dirigir a una selección sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile vive días decisivos para definir a su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026. Aunque la salida de Gustavo Álvarez aún no se oficializa, los azules están en plena búsqueda de un estratega y uno de los nombres que ha sonado con fuerza es el de Renato Paiva.

Sin embargo, la situación del técnico portugués dio un radical giro en las últimas horas y optaría por asumir otro desafío. Según informó el periodista Fabian Camacho, Paiva estaría cerca de convertirse en el nuevo DT de la selección de Perú.

“El entrenador europeo tiene todo conversado para ser quien dirija el proceso de la selección peruana 2026″, indicó el comunicador, agregando que el ex Botafogo podría ser anunciado en los próximos días por la ‘Bicolor’.

Cabe recordar que Perú también tiene en carpeta al propio Gustavo Álvarez, aunque finalmente se inclinaría por el estratega portugués. De concretarse ese escenario, la U deberá activar su plan B y buscar otra alternativa en el mercado.

Según información de ADN Deportes, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, busca alguien con experiencia en el fútbol chileno, donde dos nombres aparecen como alternativas: Martin Anselmi (ex Unión La Calera) y Francisco Meneghini (quien aún no renueva su contrato con O’Higgins).