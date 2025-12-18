;

Unión Española se rearma tras masiva poda y asegura a su primer refuerzo para 2026: anuncio inminente

Luego de anunciar la salida de once jugadores, el cuadro de Independencia tendría cerrado a su primer fichaje para la próxima temporada.

Bastián Lizama

Mientras espera de la resolución de la ANFP por el reclamo que busca invalidar su descenso a la Primera B, Unión Española ya comenzó a moverse en el mercado de pases de cara a la temporada 2026.

El cuadro de Independencia anunció hace pocos días la salida de 11 jugadores y deberá rearmar casi por completo su plantel para intentar volver lo antes posible a la categoría de honor del fútbol chileno. Por lo mismo, ya tendría cerrado a su primer refuerzo.

Según la información del sitio En Cancha, los “Hispanos” llegaron a un acuerdo para incorporar a Víctor González Chang, defensa de 31 años que viene de quedar libre tras su paso por Santiago Wanderers.

En la última campaña, el zaguero central disputó un total de 31 partidos con el “Decano”, 24 de ellos por la Primera B, seis por Copa Chile y uno por la Liguilla de Ascenso. No registró goles ni asistencias.

Surgido de las divisiones inferiores de Colo Colo, González cuenta con una vasta trayectoria en el fútbol chileno, donde también ha defendido las camisetas de San Antonio Unido, Deportes Valdivia, Unión La Calera, Coquimbo Unido y Deportes Temuco.

Este año arribó a las filas de Santiago Wanderers, pero no fue renovado y finalmente aceptó la propuesta de Unión Española, que debería confirmar su fichaje durante las próximas horas.

