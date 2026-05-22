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Desbordes arremete contra ministro del Presidente Kast: acusó de “operación política sucia” a Martín Arrau”

El alcalde de Santiago aseguró que la denuncia presentada en 2021 dañó gravemente su honra y la de su familia.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, volvió a tensionar su relación con figuras del gobierno del Presidente José Antonio Kast, esta vez apuntando directamente contra el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau.

En entrevista con La Segunda, el exRN calificó como “una operación política sucia” la denuncia presentada en 2021 por Arrau, vinculada a supuestas cuentas bancarias en el extranjero que finalmente fueron descartadas por la Fiscalía.

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Lukas Solis Saez

Desbordes sostuvo que el episodio afectó gravemente su honra y la de su familia, asegurando que detrás del caso existió una campaña organizada con documentos falsificados y difusión pagada.

“Eso fue una operación política de las peores que he visto, digna de ser caso de estudio”, afirmó, añadiendo que la acusación terminó siendo “una mentira” que permaneció durante años circulando en redes sociales.

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El jefe comunal cuestionó particularmente la decisión de Arrau de reactivar la denuncia en medio del proceso constituyente. “Al menos fue irresponsable”, señaló, aunque evitó profundizar en ataques personales contra el nuevo secretario de Estado. Pese a ello, insistió en que continuará respaldando al Ejecutivo y al Presidente Kast. “Este es mi gobierno y en ese contexto voy a trabajar con él”, sostuvo.

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Agencia Uno / Oscar Guerra

En la entrevista, Desbordes también defendió el reciente cambio de gabinete impulsado por el Mandatario y respaldó la llegada de Arrau al Ministerio de Seguridad, aunque admitió no haber tenido “una buena experiencia” con él. Asimismo, criticó a sectores de oposición por, a su juicio, “ensañarse” con la exvocera Mara Sedini y aseguró que el Frente Amplio y el Partido Comunista “no aceptan el resultado en las urnas”.

Finalmente, el alcalde reiteró sus diferencias con el Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, por el debate en torno a la construcción de cárceles y evitó continuar la polémica con el subsecretario de la cartera, tras el fallecimiento de un familiar cercano de la autoridad.

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