Universidad de Concepción anuncia sus primeros dos refuerzos para su vuelta a Primera División: uno sonó en Colo Colo

La Universidad de Concepción volverá en 2026 a la Primera División del fútbol chileno luego de cinco años, tras consagrarse campeona de la Liga de Ascenso, pero ahora comienza la misión de mantenerse en la categoría.

Para ello, el “Campanil” ya se está moviendo en el mercado de transferencias, y si durante la tarde en ADN Deportes ya te contamos que tiene prácticamente cerrada la incorporación de Cristian Palacios, ahora los del Biobío anunciaron otros dos fichajes a través de sus redes sociales.

El primero de ellos es Jorge Espejo, lateral que esta temporada jugó en Audax Italiano, donde mostró un gran nivel por la banda derecha, lo que incluso le valió ser opción para sumarse a Colo Colo.

Finalmente, el formado en Cobreloa partirá a la Universidad de Concepción, donde intentará repetir la gran campaña que realizó este año, en el que disputó 40 partidos, anotó tres goles y entregó dos asistencias.

El otro futbolista que compartió anuncio con Espejo es Patricio Romero, lateral izquierdo, también canterano de los “Loínos”, y que con solo 20 años fue uno de los grandes valores de los “Zorros del Desierto” en la Primera B.

El seleccionado Sub 20 dará así su salto a la Primera División tras haber disputado 24 encuentros con Cobreloa en la temporada 2025, donde, gracias a su gran desempeño, se adueñó del puesto de titular.