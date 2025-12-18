;

Universidad de Concepción anuncia sus primeros dos refuerzos para su vuelta a Primera División: uno sonó en Colo Colo

A la espera de cerrar a Cristian Palacios como su goleador, el “Campanil” aseguró sus laterales para retornar al fútbol de honor.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/Uno Noticias

La Universidad de Concepción volverá en 2026 a la Primera División del fútbol chileno luego de cinco años, tras consagrarse campeona de la Liga de Ascenso, pero ahora comienza la misión de mantenerse en la categoría.

Para ello, el “Campanil” ya se está moviendo en el mercado de transferencias, y si durante la tarde en ADN Deportes ya te contamos que tiene prácticamente cerrada la incorporación de Cristian Palacios, ahora los del Biobío anunciaron otros dos fichajes a través de sus redes sociales.

El primero de ellos es Jorge Espejo, lateral que esta temporada jugó en Audax Italiano, donde mostró un gran nivel por la banda derecha, lo que incluso le valió ser opción para sumarse a Colo Colo.

Revisa también:

ADN

Finalmente, el formado en Cobreloa partirá a la Universidad de Concepción, donde intentará repetir la gran campaña que realizó este año, en el que disputó 40 partidos, anotó tres goles y entregó dos asistencias.

El otro futbolista que compartió anuncio con Espejo es Patricio Romero, lateral izquierdo, también canterano de los “Loínos”, y que con solo 20 años fue uno de los grandes valores de los “Zorros del Desierto” en la Primera B.

El seleccionado Sub 20 dará así su salto a la Primera División tras haber disputado 24 encuentros con Cobreloa en la temporada 2025, donde, gracias a su gran desempeño, se adueñó del puesto de titular.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad