La UC se adelanta a todos en el mercado: cierra su fichaje estrella y ya suma cuatro refuerzos para 2026

El elenco cruzado tiene acordada la llegada de cuatro jugadores para la próxima temporada.

Bastián Lizama

Eduardo Figueroa

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad Católica se ha convertido en uno de los clubes más activos del actual mercado de pases del fútbol chileno. Con el desafío de la Copa Libertadores en el horizonte, el elenco cruzado se adelantó y ya tiene abrochado a cuatro refuerzos para la temporada 2026.

Según pudo ratificar ADN Deportes, Matías Palavecino, Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo tienen acordado su arribo a San Carlos de Apoquindo. Los cuatro jugadores llegan como agente libre y se espera que sean oficializados en los próximos días.

El nombre más destacado del listado es Palavecino. El talentoso volante argentino de 27 años finalizó su vínculo con Coquimbo Unido tras coronarse campeón del Campeonato Nacional 2025 y, pese a contar con ofertas desde el extranjero, finalmente firmará contrato por los próximos tres años en el equipo de Daniel Garnero.

Por otro lado, Justo Giani llegó a Chile este viernes para someterse a los chequeos médicos y estampar su firma con la UC. El mediocampista trasandino de 26 años jugó la última temporada en Aldosivi y cuenta con pasos por clubes como Quilmes, Newell’s Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán.

Al igual que Giani, Jimmy Martínez también se encuentra en Santiago para cerrar su fichaje con los cruzados. El volante de 28 años rechazó la oferta de renovación con Huachipato, elenco con el que logró el título de la Copa Chile 2025, y viviría su segunda experiencia en un cuadro grande del fútbol chileno, tras su paso por la U de Chile entre 2019 y 2022.

A la llegada de Martínez se sumará otro futbolista con pasado azul. Se trata de Bernardo Cerezo, lateral formado en la U y que también llega libre tras el término de su vínculo con Ñublense.

