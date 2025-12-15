;

Poda masiva en Independencia: Unión Española anuncia la salida de once jugadores de cara a la Primera B

Matías Marín, Gonzalo Castellani y Fabricio Formiliano son algunos de los futbolistas que no continuarán en Santa Laura en 2026.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Unión Española comienza el trabajo de reconstrucción tras descender a la Primera B este 2025.

Los “Hispanos”, que contaban con uno de los planteles más destacados del Campeonato Nacional, no lograron encontrar el rumbo durante toda la temporada y terminaron perdiendo la categoría con apenas 21 puntos.

Esta tarde, y antes de comenzar a pensar en refuerzos, el conjunto de Independencia anunció la salida de 11 jugadores de cara a la temporada 2026.

Revisa también:

ADN

Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano, Simón Ramírez, Gonzalo Castellani, Agustín Nadruz, Claudio Espinoza, Matías Marín, Bryan Carvallo, Cristián Insaurralde, Renato Huerta y Fernando Ovelar son los futbolistas que oficialmente no continuarán en Unión Española.

Por el momento, la gran figura y capitán, Pablo Aránguiz, seguirá en el club, ya que cuenta con contrato vigente, aunque existe la posibilidad de que el jugador busque mantenerse en la Primera División en otro equipo.

