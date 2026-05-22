Alerta en Hospitral Sotéro del Río: balacera en plena calle deja a hombre en riesgo vital en Puente Alto

Un hombre chileno permanece en riesgo vital tras ser baleado la mañana de este viernes en plena vía pública en la comuna de Puente Alto, hecho que es investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía junto al OS9 de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, una mujer llegó hasta el punto fijo de Carabineros del Hospital Sótero del Río para informar que su hermano había sido encontrado herido de bala cerca de las 11:30 horas en la intersección de calle La Serena con Jardín Alto.

Según relató, familiares le avisaron que la víctima estaba tendida en el suelo con abundante sangrado y dos impactos balísticos en sus piernas.

Ante la demora de una ambulancia, el hombre fue trasladado inicialmente hasta el SAPU Bernardo Leighton y posteriormente derivado de urgencia al Hospital Sótero del Río debido a la gravedad de sus lesiones.

El diagnóstico preliminar indica politraumatismo por heridas de arma de fuego en las extremidades inferiores y otros traumatismos no especificados. La víctima ingresó a pabellón quirúrgico y se mantiene con riesgo vital.

La Fiscalía ECOH se trasladó hasta el recinto asistencial para encabezar las diligencias investigativas. Según la información entregada a Carabineros, los atacantes se habrían movilizado en un vehículo, aunque hasta ahora no existen antecedentes sobre la patente, modelo o color del automóvil. Tampoco se reportan detenidos por este homicidio frustrado, mientras continúan las pericias para esclarecer la dinámica del ataque.