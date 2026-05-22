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Quién es Nils Reichmuth, la gran sorpresa de Nicolás Córdova en la nómina de La Roja

El jugador suizo-chileno de 24 años fue convocado para los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo.

Bastián Lizama

Instagram @nils.reichmuth

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La selección chilena dio a conocer este viernes su convocatoria de 26 jugadores para los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo, a disputarse el 6 y 9 de junio, respectivamente, en el marco de una nueva fecha FIFA.

La nómina de Nicolás Córdova no estuvo exenta de sorpresas, pero una en particular llamó la atención: la primera citación de Nils Reichmuth, volante suizo-chileno de 24 años que milita actualmente en el FC Thun de la Superliga de Suiza.

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¿Quién es Nils Reichmuth, la gran sorpresa en la nómina de La Roja?

Nacido en Zug, Suiza, Reichmuth es hijo de padre suizo y madre chilena, lo que le permite ser elegible para ambas selecciones. El mediocampista incluso registró pasos por la selección Sub 21 de los helvéticos, donde disputó dos encuentros, aunque nunca llegó a ser considerado para el combinado adulto.

El ahora seleccionado nacional atraviesa el mejor momento de su carrera: viene de consagrarse campeón de la Superliga de Suiza junto al FC Thun, en un logro inédito para su club en 128 años de historia.

En esta última campaña, el volante sumó cuatro goles y tres asistencias en 30 partidos, consolidándose como una de las figuras destacadas del nuevo campeón suizo, que disputará por primera vez la fase previa de la UEFA Champions League 2026/27.

Reichmuth firmó así la temporada más destacada de su trayectoria profesional, tras formarse en el FC Zürich y pasar a préstamo por el FC Wil 1900. En 2023 llegó al Thun, donde tiene contrato vigente hasta junio de 2028.

Su gran rendimiento no pasó desapercibido en Juan Pinto Durán, donde Nicolás Córdova lo siguió de cerca antes de incluirlo en esta nómina. En paralelo, también fue observado su hermano Miguel, volante del FC Zürich y de 22 años, quien en esta oportunidad no fue considerado en La Roja.

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