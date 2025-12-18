Por eventual regreso de la Primera Dama: esta es la respuesta de la ministra Antonia Orellana

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó el eventual retorno de la figura de la Primera Dama en un futuro gobierno de José Antonio Kast y lanzó críticas al Partido Republicano por su postura frente a los derechos de las mujeres.

En diálogo con Radio Infinita, la secretaria de Estado defendió la eliminación de ese cargo durante la actual administración y afirmó que “en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco”, en referencia al interés de Kast de que su esposa, María Pía Adriasola, asuma ese rol.

Orellana señaló que Adriasola “es una persona con una opinión política y seguramente querrá jugar un rol”, pero recalcó que el Ejecutivo optó por evitar cargos ligados solo a vínculos personales.

Preocupación por retrocesos en agenda de género

“Lo que hemos hecho en este gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de”, sostuvo.

La ministra también se refirió a la eventual exclusión del Ministerio de la Mujer del comité político, indicando que su incorporación permitió avanzar en iniciativas que “mucho tiempo habían estado en carpeta, pero que le faltaba empuje”.

Finalmente, manifestó su preocupación por posibles retrocesos en la agenda de género y aseguró que “en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres”, aludiendo al trabajo legislativo con parlamentarios del Partido Republicano.