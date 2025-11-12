La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a los cuestionamientos que la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, ha realizado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, del cual ella misma formó parte hasta abril pasado.

En conversación con Ciudadano ADN, la secretaria de Estado sostuvo que la exministra del Trabajo “tiene todo el derecho a presentar su propuesta al país en sus propios términos”, y destacó que “se lo ha ganado con mucho esfuerzo, por ejemplo, con la reforma de pensiones”.

Las declaraciones surgen luego de que Jara marcara distancia del Ejecutivo durante el debate presidencial de Anatel, criticando la gestión del Gobierno en casos como el del exsubsecretario Manuel Monsalve, la megatoma de San Antonio y el saludo del Presidente Boric al mandatario argentino Javier Milei.

Consultada por esas diferencias, la ministra Orellana señaló que “incluso la exministra Tohá, cuando concurrió a la comisión investigadora del caso Monsalve, reconoció que había cosas que podrían haberse hecho distinto”, restando dramatismo a las observaciones de Jara.

Desde un plano más personal, la ministra valoró el rol de su excompañera en el gabinete: “En momentos muy duros para mí, tener al lado a colegas como Jeannette fue lo que me permitió seguir trabajando”, afirmó.