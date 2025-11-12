;

VIDEO. Ministra Orellana y distanciamiento de Jara del Gobierno: “En momentos muy duros, tener colegas como Jeannette me permitió seguir trabajando”

La titular de la Mujer valoró el aporte de la exministra en el Ejecutivo, aunque defendió los logros del Gobierno frente a las críticas emitidas por la actual candidata presidencial del oficialismo.

Nelson Quiroz

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a los cuestionamientos que la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, ha realizado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, del cual ella misma formó parte hasta abril pasado.

En conversación con Ciudadano ADN, la secretaria de Estado sostuvo que la exministra del Trabajo “tiene todo el derecho a presentar su propuesta al país en sus propios términos”, y destacó que “se lo ha ganado con mucho esfuerzo, por ejemplo, con la reforma de pensiones”.

ADN

Cierre de campaña de Jeannette Jara en plaza de Maipú / VICTOR HUENANTE

Las declaraciones surgen luego de que Jara marcara distancia del Ejecutivo durante el debate presidencial de Anatel, criticando la gestión del Gobierno en casos como el del exsubsecretario Manuel Monsalve, la megatoma de San Antonio y el saludo del Presidente Boric al mandatario argentino Javier Milei.

Revisa también

ADN

Consultada por esas diferencias, la ministra Orellana señaló que “incluso la exministra Tohá, cuando concurrió a la comisión investigadora del caso Monsalve, reconoció que había cosas que podrían haberse hecho distinto”, restando dramatismo a las observaciones de Jara.

ADN

ADN

Desde un plano más personal, la ministra valoró el rol de su excompañera en el gabinete: “En momentos muy duros para mí, tener al lado a colegas como Jeannette fue lo que me permitió seguir trabajando”, afirmó.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad