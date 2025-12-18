;

VIDEO. Impactante colisión en el Maule: tren de pasajeros destroza camioneta atrapada en los rieles

Dos trabajadores lograron abandonar el vehículo antes del impacto en un cruce no autorizado del sector Itahue, luego de quedar inmovilizados sobre la vía férrea.

Martín Neut

Michell Bruguerolles

Atropello de camioneta por tren en región del Maule

Atropello de camioneta por tren en región del Maule

Un grave e impresionante accidente ferroviario se registró la tarde de este jueves en la región del Maule, luego de que un tren de pasajeros colisionara y destruyera por completo una camioneta que quedó atrapada en el cruce ferroviario de Itahue, comuna de Molina.

Pese a lo impactante del siniestro, no se reportaron personas lesionadas. Según consigna información de Radio ADN, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 211 del tendido ferroviario, cuando dos trabajadores de la localidad de Comalle se dirigían a una parcela del sector.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los ocupantes seguían las indicaciones de una aplicación de navegación, la cual los condujo por un camino rural que desemboca en un cruce ferroviario no autorizado.

Pérdida total de camioneta y herramientas

Al intentar atravesar el lugar, la camioneta sufrió un desperfecto mecánico y quedó atascada directamente sobre los rieles. El automóvil pasó cerca de 30 minutos en las vías hasta que pasó una locomotora.

Ante el riesgo inminente, ambos ocupantes descendieron rápidamente del vehículo, instantes antes de que un tren de pasajeros de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) impactara el móvil, sin posibilidad de frenar a tiempo.

La colisión provocó la pérdida total del vehículo y de las herramientas de trabajo que eran transportadas en su interior.

Hasta el lugar concurrió personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Molina, quienes adoptaron el procedimiento y recopilaron los antecedentes. En la instancia, el conductor del tren prestó declaraciones ante los uniformados para determinar la dinámica del incidente.

