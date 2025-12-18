;

“No estamos para caerle bien a todo el mundo”: Presidente Gabriel Boric tras críticas por el rol de las culturas en su Gobierno

El Mandatario sostuvo que el arte impulsa transformaciones, valoró la crítica pública y destacó a creadores que asumen riesgos y generan debate.

Martín Neut

Presidente Gabriel Boric

Presidente Gabriel Boric / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en el Palacio de La Moneda la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Artes Escénicas 2025, instancia en la que emitió un discurso con fuertes definiciones políticas y culturales.

En su intervención, el Mandatario cuestionó el conservadurismo y defendió el rol transformador de la cultura.

Revisa también:

ADN

“La cultura es justamente lo que nos va dando forma” y va generando cambios con el tiempo, afirmó, para luego criticar a quienes “se quedan anclados en un conservadurismo de viejos órdenes que no necesariamente tienen sentido hoy”.

Al referirse a las tensiones propias de los procesos de cambio, Boric fue enfático: “No estamos para caerle bien a todo el mundo. Estamos para construir y para construir muchas veces hay que romper huevos”.

“La música y la cultura son espacios de libertad”

Durante la ceremonia, el Presidente destacó a la cantante Denisse Malebrán, vocalista de Saiko, señalando que “no tiene miedo a decir su opinión, que a veces puede molestarle a algunos, pero de eso se tratan las opiniones”.

En el cierre, Boric sostuvo que “son las contradicciones finalmente los partos de la historia” y aseguró que desde el Gobierno “les damos la bienvenida”.

Más temprano, en una actividad en Renca, el Mandatario también proyectó su rol tras dejar La Moneda en 2026: “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar, luchando juntos”, remarcando que “son las obras las que hablan”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad