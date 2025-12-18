“No estamos para caerle bien a todo el mundo”: Presidente Gabriel Boric tras críticas por el rol de las culturas en su Gobierno

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en el Palacio de La Moneda la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Artes Escénicas 2025, instancia en la que emitió un discurso con fuertes definiciones políticas y culturales.

En su intervención, el Mandatario cuestionó el conservadurismo y defendió el rol transformador de la cultura.

“La cultura es justamente lo que nos va dando forma” y va generando cambios con el tiempo, afirmó, para luego criticar a quienes “se quedan anclados en un conservadurismo de viejos órdenes que no necesariamente tienen sentido hoy”.

Al referirse a las tensiones propias de los procesos de cambio, Boric fue enfático: “No estamos para caerle bien a todo el mundo. Estamos para construir y para construir muchas veces hay que romper huevos”.

“La música y la cultura son espacios de libertad”

Durante la ceremonia, el Presidente destacó a la cantante Denisse Malebrán, vocalista de Saiko, señalando que “no tiene miedo a decir su opinión, que a veces puede molestarle a algunos, pero de eso se tratan las opiniones”.

En el cierre, Boric sostuvo que “son las contradicciones finalmente los partos de la historia” y aseguró que desde el Gobierno “les damos la bienvenida”.

Más temprano, en una actividad en Renca, el Mandatario también proyectó su rol tras dejar La Moneda en 2026: “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar, luchando juntos”, remarcando que “son las obras las que hablan”.