“No estamos para caerle bien a todo el mundo”: Presidente Gabriel Boric tras críticas por el rol de las culturas en su Gobierno
El Mandatario sostuvo que el arte impulsa transformaciones, valoró la crítica pública y destacó a creadores que asumen riesgos y generan debate.
El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en el Palacio de La Moneda la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Artes Escénicas 2025, instancia en la que emitió un discurso con fuertes definiciones políticas y culturales.
En su intervención, el Mandatario cuestionó el conservadurismo y defendió el rol transformador de la cultura.
“La cultura es justamente lo que nos va dando forma” y va generando cambios con el tiempo, afirmó, para luego criticar a quienes “se quedan anclados en un conservadurismo de viejos órdenes que no necesariamente tienen sentido hoy”.
Al referirse a las tensiones propias de los procesos de cambio, Boric fue enfático: “No estamos para caerle bien a todo el mundo. Estamos para construir y para construir muchas veces hay que romper huevos”.
“La música y la cultura son espacios de libertad”
Durante la ceremonia, el Presidente destacó a la cantante Denisse Malebrán, vocalista de Saiko, señalando que “no tiene miedo a decir su opinión, que a veces puede molestarle a algunos, pero de eso se tratan las opiniones”.
En el cierre, Boric sostuvo que “son las contradicciones finalmente los partos de la historia” y aseguró que desde el Gobierno “les damos la bienvenida”.
Más temprano, en una actividad en Renca, el Mandatario también proyectó su rol tras dejar La Moneda en 2026: “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar, luchando juntos”, remarcando que “son las obras las que hablan”.
