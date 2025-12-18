;

José Antonio Kast continua con su agenda: mandatario electo se reúne con la presidenta del TC y líderes evangélicos

El líder republicano destacó la importancia de cuidar las instituciones y estrechar vínculos con actores sociales clave.

Nelson Quiroz

El Presidente Electo de la República, José Antonio Kast, comenzó este miércoles una serie de reuniones protocolares con autoridades e instituciones relevantes del país, en el marco de las acciones preparatorias de su futura gestión.

Entre los encuentros destacados de la jornada, el republicano recibió a la presidenta del Tribunal Constitucional, ministra Daniela Marzi Muñoz. Según se informó, la cita tuvo un carácter netamente protocolar, en la que la presidenta del TC extendió al Presidente Electo los saludos del pleno y los mejores deseos para su próxima administración.

En declaraciones posteriores, Kast destacó que, además del saludo formal, conversaron sobre la importancia de fortalecer las instituciones y recuperar la confianza ciudadana en ellas.

“Hablamos del cuidado de las instituciones y de la importancia de fortalecerlas, lo que es un deseo compartido por todas las personas que tienen a cargo instituciones de relevancia en el país”, señaló el Presidente Electo. La reunión tuvo una duración aproximada de media hora y no incluyó discusiones sobre reformas, nombramientos judiciales ni la agenda inmediata del Tribunal.

En paralelo, el Presidente Electo sostuvo encuentros con líderes de la Iglesia evangélica, quienes participaron a través de distintas instancias organizacionales de representación institucional. Estos encuentros, igualmente protocolares, buscan establecer canales de comunicación y colaboración con diversos actores de la sociedad civil y religiosa, de cara al inicio de la administración que asumirá oficialmente en marzo de 2026.

