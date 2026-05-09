VIDEO. “Chino” Ríos explota contra Adriana Barrientos por preguntas sobre su expareja: “No sé si ustedes son weo...”

El extenista chileno le respondió sin filtro a la panelista, quien intentó contactarlo.

Felipe Romo

“Zona de Estrellas” vivió un tenso momento cortesía de Marcelo “Chino” Ríos, quien tuvo una efusiva respuesta mediante mensaje de audio a Adriana Barrientos.

La panelista intentó contactar al extenista por los rumores de que su expareja Paula Pavic estaría en un nuevo romance con Camilo Huerta. Esto se tradujo en varios mensajes y llamadas sin respuesta.

Sin embargo, Ríos le respondió posteriormente con molestia por la insistencia, diciendo que no quería hablar del tema. Este fue expuesto por la misma Barrientos en vivo.

Puta, de repente yo no sé si ustedes son weones, son tontos, son weones, que no cachan ni una wea, por eso están en farándula”, comenzó diciendo el “Chino”.

Me has llamado 10 veces, me has mandado mensajes, la wea, y todavía no entendí que yo no quiero hablar de gente que no tiene nada que ver conmigo. Qué me voy a poner yo a opinar de gente, no estoy metido en el reality”, continuó disparando.

Marcelo Ríos tuvo duras palabras para Adriana Barrientos al reprocharle que “no me andes preguntando weas de weones que ni conozco”.

Ten un poco de criterio, para saber a quién llamas a quién no llamas. Si yo estoy metido en atados, me llamas a mí. Llama a la persona que esté en el atado, no hables a otros weones para que opinen de otros weones, ¿cuál es la gracia de esa wea? ¿Esa es la farándula?”, cerró Ríos.

