;

No es solo depresión: estudio identifica 6 síntomas que anticipan el riesgo de demencia

La investigación siguió la salud mental de más de 5.800 personas durante 20 años.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Malte Mueller

La depresión en la mediana edad podría esconder señales más profundas de lo que se pensaba.

Un nuevo estudio científico, publicado en la revista The Lancet Psychiatry, advierte que algunos síntomas depresivos podrían anticipar el riesgo de desarrollar demencia, décadas más tarde.

El estudio examinó datos de 5.811 adultos evaluados entre 1997 y 1999, cuando tenían entre 45 y 69 años y no presentaban demencia. Posteriormente, sus historiales médicos fueron seguidos hasta 2023.

Los resultados mostraron que quienes reportaron cinco o más síntomas depresivos en la mediana edad tuvieron un 27% más de riesgo de padecer esta enfermedad neurodegenerativa.

Síntomas depresivos que pueden generar demencia a largo plazo:

Según los investigadores, el aumento del riesgo no se explica por la depresión en general, sino por seis síntomas específicos, de un total de 30 analizados:

  • Pérdida de confianza en uno mismo
  • Dificultad para afrontar problemas
  • Falta de afecto o interés por los demás
  • Nerviosismo constante
  • Dificultad para concentrarse
  • Insatisfacción con la forma de realizar tareas

Revisa también

ADN

La pérdida de confianza y la incapacidad para enfrentar problemas cotidianos fueron los factores más relevantes: cada uno se asoció con un incremento cercano al 50% en el riesgo de demencia, según el psicólogo epidemiológico Philipp Frank.

En tanto, otros signos comúnmente vinculados a la depresión, como los problemas para dormir o la ideación suicida, no mostraron una relación significativa con el desarrollo de demencia a largo plazo.

“Estos hallazgos muestran que el riesgo está ligado a síntomas concretos más que a la depresión como diagnóstico general”, señaló Frank, uno de los autores del estudio.

Finalmente destacó que, este nuevo enfoque, permitirá identificar a personas potencialmente vulnerables mucho antes de que aparezcan los primeros signos neurológicos.

ADN

Getty Images / Malte Mueller

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad