No es solo depresión: estudio identifica 6 síntomas que anticipan el riesgo de demencia

La depresión en la mediana edad podría esconder señales más profundas de lo que se pensaba.

Un nuevo estudio científico, publicado en la revista The Lancet Psychiatry, advierte que algunos síntomas depresivos podrían anticipar el riesgo de desarrollar demencia, décadas más tarde.

El estudio examinó datos de 5.811 adultos evaluados entre 1997 y 1999, cuando tenían entre 45 y 69 años y no presentaban demencia. Posteriormente, sus historiales médicos fueron seguidos hasta 2023.

Los resultados mostraron que quienes reportaron cinco o más síntomas depresivos en la mediana edad tuvieron un 27% más de riesgo de padecer esta enfermedad neurodegenerativa.

Síntomas depresivos que pueden generar demencia a largo plazo:

Según los investigadores, el aumento del riesgo no se explica por la depresión en general, sino por seis síntomas específicos, de un total de 30 analizados:

Pérdida de confianza en uno mismo

Dificultad para afrontar problemas

Falta de afecto o interés por los demás

Nerviosismo constante

Dificultad para concentrarse

Insatisfacción con la forma de realizar tareas

La pérdida de confianza y la incapacidad para enfrentar problemas cotidianos fueron los factores más relevantes: cada uno se asoció con un incremento cercano al 50% en el riesgo de demencia, según el psicólogo epidemiológico Philipp Frank.

En tanto, otros signos comúnmente vinculados a la depresión, como los problemas para dormir o la ideación suicida, no mostraron una relación significativa con el desarrollo de demencia a largo plazo.

“Estos hallazgos muestran que el riesgo está ligado a síntomas concretos más que a la depresión como diagnóstico general”, señaló Frank, uno de los autores del estudio.

Finalmente destacó que, este nuevo enfoque, permitirá identificar a personas potencialmente vulnerables mucho antes de que aparezcan los primeros signos neurológicos.