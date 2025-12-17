;

Alerta por pastillas bronceantes vendidas en Chile: pueden provocar pérdida de visión y daños en la piel

Estos productos se venden como comprimidos orales o gotas y prometen oscurecer el tono de la piel sin exponerse al sol.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Mensent Photography

El Instituto de Salud Pública (ISP) advirtió sobre la comercialización en Chile de autobronceantes de uso oral que no cuentan con autorización sanitaria.

Según el informe del organismo, estos suplementos se venden en formato de comprimidos o gotas y prometen oscurecer el tono de la piel sin exposición al sol.

El ISP enfatizó que existe evidencia científica limitada sobre su eficacia y seguridad en humanos, y que su consumo puede implicar riesgos relevantes para la salud.

Entre los productos detectados, algunos declaran contener pigmentos como beta-caroteno, licopeno, luteína y, en ciertos casos, canthaxantina.

Desde visión borrosa hasta pérdida permanente de la visión

Este último compuesto es el que genera mayor preocupación, ya que puede acumularse en la retina y provocar daño ocular, con síntomas que van desde visión borrosa hasta pérdida permanente de la visión.

Además, el organismo alertó sobre otros posibles efectos adversos, como toxicidad hepática asociada al consumo excesivo de ciertos pigmentos, reacciones digestivas o alérgicas.

Además de alteraciones en la piel, como coloración amarillenta producto del exceso de vitamina A o betacaroteno.

Por otro lado, el ISP recalcó que el color adquirido mediante estas pastillas bronceadoras no protege contra la radiación ultravioleta, por lo que el riesgo de quemaduras y cáncer de piel se mantiene.

Imagen referencial / Olga Pankova

