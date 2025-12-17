Simple análisis de sangre podría predecir el riesgo de muerte en los próximos 10 años: así funciona

Un análisis de sangre común podría ayudar a estimar si una persona tiene mayor o menor riesgo de morir en los próximos 5 o 10 años, incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes de enfermedad.

Así lo sugiere la investigación publicada en The Conversation, que analizó muestras de sangre de más de 38.000 adultos de entre 39 y 70 años, siguiendo su estado de salud durante varios años.

Según los autores, ciertos patrones proteicos se asociaron con un mayor riesgo de muerte por causas no accidentales, incluyendo enfermedades cardiovasculares y cáncer.

El equipo identificó pequeños “paneles” de proteínas —10 asociadas al riesgo a diez años y seis al riesgo a cinco años— que mejoraron la capacidad predictiva frente a los modelos tradicionales.

Aunque el avance es significativo, los investigadores advierten que la precisión aún es limitada y que estos resultados no permiten predecir con exactitud cuándo morirá una persona.

“Estos perfiles no indican una muerte inminente, sino un riesgo mayor en comparación con otros individuos”, explica Nophar Geifman, profesora de Informática Biomédica de la Universidad de Surrey y autora del estudio.

En ese sentido, el test podría funcionar como una señal de alerta temprana para reforzar controles médicos o adelantar exámenes preventivos.