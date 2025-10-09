Cómo reconocer las señales de depresión y ansiedad (y cuándo es necesario pedir ayuda) / wutwhanfoto

La depresión y la ansiedad son dos de los trastornos mentales más frecuentes en Chile, y su presencia ha aumentado tras la pandemia.

De acuerdo con el “Termómetro de la Salud Mental” ACHS-UC, la ansiedad afecta al 25,8% de la población, mientras que la depresión impacta al 13%, con una brecha importante entre hombres y mujeres.

Pese a su alta prevalencia, ambos trastornos continúan siendo estigmatizados y muchas veces malinterpretados, lo que retrasa el acceso a diagnóstico y tratamiento.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, especialistas recalcan la necesidad de aprender a reconocer sus síntomas y derribar mitos sobre su origen y manejo.

Diferencias entre depresión y ansiedad

Aunque pueden presentarse juntas —el 70% de las personas con uno de los trastornos también padece el otro—, se manifiestan de forma distinta.

Al respecto, la médica Magdalena Galarce, de Farmacias Ahumada, explicó que la depresión se asocia a una tristeza persistente, falta de energía y pérdida de interés en actividades cotidianas.

En tanto, la ansiedad se caracteriza por preocupación excesiva, nerviosismo y síntomas físicos como palpitaciones, sudoración o molestias digestivas.

Síntomas de alerta y cuándo consultar

Cuando los síntomas persisten más de dos semanas —como tristeza profunda, irritabilidad extrema, insomnio, aislamiento o pensamientos de muerte—, es fundamental acudir a un profesional.

Según Galarce, la incapacidad para realizar tareas diarias o mantener relaciones sociales son señales de alarma claras.

En niños y adolescentes, la depresión y la ansiedad pueden manifestarse de forma distinta, a través de cambios de conducta, irritabilidad o bajo rendimiento escolar.

Los factores de riesgo incluyen el bullying, la presión social y el uso excesivo de redes sociales, advierte la CDC.