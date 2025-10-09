;

Cómo reconocer las señales de depresión y ansiedad (y cuándo es necesario pedir ayuda)

Ambos trastornos continúan siendo estigmatizados y muchas veces malinterpretados.

Javiera Rivera

Cómo reconocer las señales de depresión y ansiedad (y cuándo es necesario pedir ayuda)

Cómo reconocer las señales de depresión y ansiedad (y cuándo es necesario pedir ayuda) / wutwhanfoto

La depresión y la ansiedad son dos de los trastornos mentales más frecuentes en Chile, y su presencia ha aumentado tras la pandemia.

De acuerdo con el “Termómetro de la Salud Mental” ACHS-UC, la ansiedad afecta al 25,8% de la población, mientras que la depresión impacta al 13%, con una brecha importante entre hombres y mujeres.

Pese a su alta prevalencia, ambos trastornos continúan siendo estigmatizados y muchas veces malinterpretados, lo que retrasa el acceso a diagnóstico y tratamiento.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, especialistas recalcan la necesidad de aprender a reconocer sus síntomas y derribar mitos sobre su origen y manejo.

Diferencias entre depresión y ansiedad

Aunque pueden presentarse juntas —el 70% de las personas con uno de los trastornos también padece el otro—, se manifiestan de forma distinta.

Al respecto, la médica Magdalena Galarce, de Farmacias Ahumada, explicó que la depresión se asocia a una tristeza persistente, falta de energía y pérdida de interés en actividades cotidianas.

Revisa también

ADN

En tanto, la ansiedad se caracteriza por preocupación excesiva, nerviosismo y síntomas físicos como palpitaciones, sudoración o molestias digestivas.

Síntomas de alerta y cuándo consultar

Cuando los síntomas persisten más de dos semanas —como tristeza profunda, irritabilidad extrema, insomnio, aislamiento o pensamientos de muerte—, es fundamental acudir a un profesional.

Según Galarce, la incapacidad para realizar tareas diarias o mantener relaciones sociales son señales de alarma claras.

En niños y adolescentes, la depresión y la ansiedad pueden manifestarse de forma distinta, a través de cambios de conducta, irritabilidad o bajo rendimiento escolar.

Los factores de riesgo incluyen el bullying, la presión social y el uso excesivo de redes sociales, advierte la CDC.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad