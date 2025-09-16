Estas son las experiencias de vida que se deben evitar para disminuir el riesgo de padecer demencia, según estudio

Sin lugar a dudas las experiencias de vida que atraviesan las personas son las que terminan por definirlas en muchos aspectos.

No obstante, algo de lo que no muchos sabían, es que algunas de estas experiencias pueden impactar notablemente en el riesgo de padecer demencia.

Así lo dio a conocer un estudio internacional liderado por BrainLat y publicado en Nature Comunications, el cual demuestra que algunas adversidades sociales pueden ser un antecedente de enfermedades al largo plazo.

En concreto, el análisis midió el “exposoma social”, lo que quiere decir la acumulación de factores como la baja escolaridad, inseguridad alimentaria, entre otras experiencias.

Las experiencias de vida que pueden aumentar el riesgo de padecer demencia

El primer autor del estudio e investigador de BrainLat de la Universidad Adolfo Ibáñez, Joaquín Migeot, en diálogo con The Clinic, reveló los principales resultados del análisis.

“Consideramos factores como, por ejemplo, si las personas habían trabajado durante la infancia o no, cuáles fueron sus experiencias durante la infancia, sus bienes a lo largo de la vida desde que tenían 0 a 10 años hasta recientemente, y una multidimensionalidad de otros factores y cómo es que todo esto impacta en la salud cerebral”, detalló Migeot.

En el estudio, se incluyeron varias preguntas que “era calidad de la educación, años de educación, educación de la madre, el padre y la ruralidad de la educación. En otra dimensión teníamos el estado financiero, que medía si es que las personas llegaban o no con suficientes recursos a final de mes. Si es que, en base a esto, habían podido acceder o no a recursos básicos. Esto a lo largo de la vida, no solamente recientemente”.

“A eso se suman las experiencias de infancia, si es que las personas habían trabajado durante la infancia. Nivel socioeconómico subjetivo, que es básicamente preguntar a las personas cómo ellos se perciben su nivel socioeconómico en relación al resto de su comunidad”, agregó el investigador.

¿Los resultados? Arrojaron que el 56% de los casos de demencia en Latinoamérica pueden atribuirse a factores de riesgo que son muy modificables.

En ese sentido, el análisis propone que se deben reducir las siguientes experiencias de vida durante la infancia: la inseguridad alimentaria, mejorar la calidad educativa y garantizar un acceso confiable a la salud.

Lo anterior, con el propósito de fortalecer el “capital cerebral” y prevenir el riesgo de padecer demencia.