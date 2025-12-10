“Llevo más de un mes esperando que el club responda... Se habló de una mejora salarial, pero no han cumplido”

Universidad Católica trabaja en las renovaciones de varios futbolistas de cara a la próxima temporada, donde buscará volver a ser protagonista en el Campeonato Nacional y además disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Uno de esos jugadores es Jhojan Valencia, quien se alzó como una de las figuras de la última campaña del elenco cruzado. Aunque el volante colombiano tenía encaminada su continuidad en la precordillera, todo se estancó en las últimas horas.

Así lo manifestó el propio mediocampista este miércoles en diálogo con TNT Sports. "Estamos a la espera de que el club nos responda al ofrecimiento que le hicimos con mi representante, pero aún no tenemos respuesta", declaró.

Consultado sobre si su permanencia en la UC estaba asegurada, Valencio lo negó rotundamente: “No es nada seguro, aún estamos esperando que nos respondan. Ya llevamos más de un mes esperando que respondan la oferta que le hicimos, pero no tenemos respuesta".

Además, no descartó partir a otro club. “Si llega otra oferta, el club tiene que verla con mi representante, también tienen que sentarse a negociar esa salida. Se han acercado varios clubes. Mi representante me dice que han preguntado mucho por mí, entonces estamos esperando", afirmó.

“Obviamente le cogí mucho cariño al club, a mis compañeros, al profe, a toda la hinchada, pero tampoco puedo estar en algún lugar donde tampoco me están dando como ese lugar. Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido", remarcó el volante.

Finalmente, Jhojan Valencia puntualizó en que la propuesta que presentó tiene relación con una mejora salarial. “Habíamos hablado desde un principio alguna mejora salarial. Desde enero se habló si me llegaba a ir bien, gracias a Dios las cosas salieron como lo veíamos, entonces no han cumplido”, sentenció.