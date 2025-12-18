El experimentado delantero nacional, Felipe Flores, pasó por el programa Grítalo América de Radio ADN y reconoció que ya está en la etapa final de su carrera, aunque aún no le pone fecha a su retiro del fútbol.

“Me queda un año más de contrato en San Luis, luego de eso no sé si jugaré otro año más. Pero el fútbol te va dando señales; cuando termina un torneo y te llaman los equipos, es porque estás vigente. Si no te llama nadie, es porque llegó el momento de dar un paso al costado”, señaló el futbolista de 38 años.

Además, el atacante reveló que hace unos días le surgió la posibilidad de partir a Deportes Temuco, equipo que dirige Arturo Sanhueza. “Soy amigo de Arturo, nos conocemos hace muchos años. Él me llamó para ver mi situación, me preguntó en qué estaba”, comentó.

“Yo le agradecí la pregunta, pero le dije que en este momento no están las condiciones para que yo me vaya a Temuco, porque tengo un hijo y mi señora está embarazada, va a cumplir 7 meses. Entonces, todo lo que implica ese cambio, no se puede dar en estos momentos”, explicó el formado en Colo Colo.

Por último, Felipe Flores abordó su futuro en San Luis, elenco que contrató a Humberto Suazo como nuevo DT. “No he conversado con el ‘Chupete’, de hecho ya no le puedo decir así, ahora le tengo que decir Humberto. Conversé con el director deportivo del club para ver si estoy considerando en los planes, y me dijo que sí. El 5 de enero me tengo que presentar a la pretemporada”, concluyó.