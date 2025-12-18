;

VIDEO. “No sé si jugaré otro año más… Cuando termina un torneo y no te llama nadie, es porque llegó el momento de dar un paso al costado”

Felipe Flores, actual delantero de San Luis, reconoció que ya está en la etapa final de su carrera, aunque aún no le pone fecha a su retiro del fútbol.

Daniel Ramírez

Jordan Moraga | Comunicaciones San Luis de Quillota

Jordan Moraga | Comunicaciones San Luis de Quillota

El experimentado delantero nacional, Felipe Flores, pasó por el programa Grítalo América de Radio ADN y reconoció que ya está en la etapa final de su carrera, aunque aún no le pone fecha a su retiro del fútbol.

“Me queda un año más de contrato en San Luis, luego de eso no sé si jugaré otro año más. Pero el fútbol te va dando señales; cuando termina un torneo y te llaman los equipos, es porque estás vigente. Si no te llama nadie, es porque llegó el momento de dar un paso al costado”, señaló el futbolista de 38 años.

Revisa también:

ADN

Además, el atacante reveló que hace unos días le surgió la posibilidad de partir a Deportes Temuco, equipo que dirige Arturo Sanhueza. “Soy amigo de Arturo, nos conocemos hace muchos años. Él me llamó para ver mi situación, me preguntó en qué estaba”, comentó.

“Yo le agradecí la pregunta, pero le dije que en este momento no están las condiciones para que yo me vaya a Temuco, porque tengo un hijo y mi señora está embarazada, va a cumplir 7 meses. Entonces, todo lo que implica ese cambio, no se puede dar en estos momentos”, explicó el formado en Colo Colo.

Por último, Felipe Flores abordó su futuro en San Luis, elenco que contrató a Humberto Suazo como nuevo DT. “No he conversado con el ‘Chupete’, de hecho ya no le puedo decir así, ahora le tengo que decir Humberto. Conversé con el director deportivo del club para ver si estoy considerando en los planes, y me dijo que sí. El 5 de enero me tengo que presentar a la pretemporada”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad