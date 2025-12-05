Homenaje y renovación: Zampedri extiende su contrato con la UC junto a otros dos de sus compañeros / Andrés Fernández

Se vivió un viernes más que especial en San Carlos de Apoquindo ante el presente que vive la UC, adportas de sellar su retorno a la Copa Libertadores luego de cuatro años.

En el remozado Claro Arena, la directiva cruzada homenajeó a Fernando Zampedri con una placa conmemorativa por haber anotado el último gol en el antiguo recinto deportivo.

“Tener una placa con mi nombre es muchísimo, lo voy a llevar en el corazón para siempre. Trato de devolver el cariño de la gente partido a partido, tengo una relación muy especial con el hincha. Este es el club de mis amores. Es un sueño cumplido para mí”, recalcó el “Toro”, valorando también ser el primer jugador en anotar en el recinto nuevo.

“El primer gol lo soñaba desde que cerramos el estadio. Era algo que lo sentía muy cercano. El hincha me lo hizo saber también”, enfatizó Fernando Zampedri, tranquilo ante la chance de asegurar un histórico hexacampeonato como goleador del fútbol chileno.

“Sería muy lindo, pero estamos muy enfocados grupalmente en conseguir la clasificación. Si lo logramos, lo disfrutaremos, pero lo importante es llevar al club a Copa Libertadores”, resaltó el argentino.

Tres renovaciones en la UC

Fernando Zampedri no fue el único en recibir buenas noticias, pues también Cruzados anunció la renovación de contrato del atacante, al igual que la de Gary Medel y Branco Ampuero.

“Es un privilegio, soy un jugador de casa, me han dado valores importantes para mi carrera. Feliz de participar acá, tratando de guiar a los jóvenes a que den el máximo”, destacó el “Pitbull”.

“No hubo ningún problema. Son seis años y medio ya acá, se sumarán más. Católica es mi casa, feliz de quedarme acá. Agradecido del club por abrirme las puertas y la posibilidad de jugar en un club grande”, resaltó a su turno el central en el Claro Arena.