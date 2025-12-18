VIDEO. Cámara de seguridad capta brutal asesinato que acabó con la vida del exfutbolsita ecuatoriano Mario Pineida
La grabación, de contenido sensible, se incorporó como prueba clave en la investigación policial, que indaga un atentado directo contra el exdeportista.
La difusión de un video de una cámara de seguridad volvió a situar en el foco el asesinato de Mario Pineida, exfutbolista de Barcelona de Ecuador, ocurrido en un local comercial.
El registro muestra cómo dos sujetos llegan en motocicleta, descienden e ingresan al recinto, donde sin mediar palabras concretan un ataque directo que terminó con la muerte del exjugador de 33 años y de la mujer que lo acompañaba, Guisella Fernández.
Revisa también:
Según informó la policía, las imágenes son parte clave de la indagatoria. El coronel Edison Palacios indicó a la prensa que “todo indica que fue un atentado directo”.
Tras el crimen, se realizaron allanamientos y se confirmó la detención de un sospechoso, mientras continúan las pericias para identificar a todos los involucrados.
Además, tras la circulación del video surgieron versiones erróneas sobre la identidad de la mujer fallecida, quien sería peruana. Ana Aguilar, pareja de Pineida y madre de sus tres hijos, salió a desmentirlas y pidió respeto: “La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”.
*IMÁGENES SENSIBLES*
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.