La difusión de un video de una cámara de seguridad volvió a situar en el foco el asesinato de Mario Pineida, exfutbolista de Barcelona de Ecuador, ocurrido en un local comercial.

El registro muestra cómo dos sujetos llegan en motocicleta, descienden e ingresan al recinto, donde sin mediar palabras concretan un ataque directo que terminó con la muerte del exjugador de 33 años y de la mujer que lo acompañaba, Guisella Fernández.

Según informó la policía, las imágenes son parte clave de la indagatoria. El coronel Edison Palacios indicó a la prensa que “todo indica que fue un atentado directo”.

Tras el crimen, se realizaron allanamientos y se confirmó la detención de un sospechoso, mientras continúan las pericias para identificar a todos los involucrados.

Además, tras la circulación del video surgieron versiones erróneas sobre la identidad de la mujer fallecida, quien sería peruana. Ana Aguilar, pareja de Pineida y madre de sus tres hijos, salió a desmentirlas y pidió respeto: “La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”.