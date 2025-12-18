;

VIDEO. Cámara de seguridad capta brutal asesinato que acabó con la vida del exfutbolsita ecuatoriano Mario Pineida

La grabación, de contenido sensible, se incorporó como prueba clave en la investigación policial, que indaga un atentado directo contra el exdeportista.

Martín Neut

Escalofriante registro muestra el brutal asesinato a Mario Pineida

Escalofriante registro muestra el brutal asesinato a Mario Pineida / Franklin Jacome

La difusión de un video de una cámara de seguridad volvió a situar en el foco el asesinato de Mario Pineida, exfutbolista de Barcelona de Ecuador, ocurrido en un local comercial.

El registro muestra cómo dos sujetos llegan en motocicleta, descienden e ingresan al recinto, donde sin mediar palabras concretan un ataque directo que terminó con la muerte del exjugador de 33 años y de la mujer que lo acompañaba, Guisella Fernández.

Revisa también:

ADN

Según informó la policía, las imágenes son parte clave de la indagatoria. El coronel Edison Palacios indicó a la prensa que “todo indica que fue un atentado directo”.

Tras el crimen, se realizaron allanamientos y se confirmó la detención de un sospechoso, mientras continúan las pericias para identificar a todos los involucrados.

Además, tras la circulación del video surgieron versiones erróneas sobre la identidad de la mujer fallecida, quien sería peruana. Ana Aguilar, pareja de Pineida y madre de sus tres hijos, salió a desmentirlas y pidió respeto: “La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”.

*IMÁGENES SENSIBLES*

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad