Brayan Cortés podría continuar su carrera en México

Colo Colo proyecta su futuro con la duda instalada respecto de quién ocupará la portería en 2026.

Si bien quien cerró como titular es Fernando de Paul, se espera también por el regreso de Brayan Cortés, considerando el fin de su préstamo en Peñarol.

Sin embargo, aunque los charrúas no desembolsarán el monto que el “Cacique” pidió por una contratación definitiva, el destino inmediato del arquero de 30 años no estaría en el Monumental.

Según información del periodista argentino Uriel Iugt, en México ya están negociando para sumar a Brayan Cortés.

El Puebla es el club que buscará incorporar al seleccionado nacional, apelando a la misma fórmula que usó Peñarol, en este caso con un préstamo por todo 2026, con opción de compra.

Habrá que esperar a si Blanco y Negro debate este tema en su reunión de directorio de este viernes.