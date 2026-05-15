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SAG solicita acceso a domicilios de Las Condes por foco de mosca de la fruta: revisa la zona afectada

El organismo llamó a no trasladar ni regalar frutas producidas en los hogares ubicados dentro del perímetro afectado.

Javiera Rivera

Mosca de la fruta

Mosca de la fruta

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) pidió a los vecinos de la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana, permitir el ingreso a sus domicilios tras la detección de un foco de mosca de la fruta, para instalar trampas y erradicar la plaga.

La plaga, conocida científicamente como Ceratitis capitata, es considerada una de las más dañinas para la agricultura, ya que puede afectar a más de 250 especies frutales y poner en riesgo las exportaciones chilenas.

Sin embargo, el organismo aclaró que no representa un peligro para la salud de las personas y que el consumo de fruta sigue siendo seguro.

El director nacional del SAG, Domingo Rojas Philippi, explicó que los equipos estarán debidamente identificados y deberán ingresar a algunos domicilios para instalar trampas para eliminar la plaga.

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Además, el servicio pidió no trasladar ni regalar frutas producidas en los hogares ubicados dentro del perímetro afectado, ya que podrían facilitar la propagación del insecto hacia otros sectores.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Najel Klein, informó que los vecinos podrán verificar la identidad del personal llamando al número 1402 antes de autorizar el ingreso a sus viviendas.

Actualmente, el SAG mantiene 10 focos activos de mosca de la fruta en la región Metropolitana. Ante cualquier duda, las personas pueden comunicarse con el servicio al teléfono 22 345 1100 o consultar el mapa oficial.

Revisa el mapa:

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