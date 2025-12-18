;

Pareja de futbolista asesinado en Ecuador desmiente su muerte: “La esposa soy yo y me encuentro con vida”

La esposa de Mario Pineida, defensor del Barcelona de Guayaquil que falleció acribillado por sicarios, aseguró que no se encontraba con el jugador en el momento del ataque.

Bastián Lizama

Una trágica noticia conmocionó en las últimas horas al mundo del fútbol y especialmente a Ecuador. Mario Pineida, defensor del Barcelona SC, fue asesinado ayer miércoles tras un ataque armado ocurrido en la localidad de Samanes 4, en Guayaquil.

En un principio, medios locales informaron que el jugador de 33 años que había fallecido junto a su esposa. Sin embargo, dicha información fue desmentida por Ana Aguilar, quien se identificó como la pareja del exseleccionado ecuatoriano.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la mujer desmintió su muerte y aseguró que no se encontraba con el futbolista en el momento del ataque. Además, pidió respeto por el duelo que están atravesando como familia.

“Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa. La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida", expresó.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi esposo, Mario Pineida, un hecho que nos llena de dolor como familia”, agregó.

En esa línea, Aguilar señaló que “en este momento tan difícil, pedimos respeto por nuestro duelo, por mi integridad y especialmente por la de nuestros tres hijos, quienes también están siendo afectados por la situación y esta pérdida tan grande".

“Solicito encarecidamente que no se sigan difundiendo rumores, imágenes o comentarios falsos que aumentan el sufrimiento de nuestra familia. Agradezco la comprensión, el respeto y la solidaridad ante esta situación tan dolorosa", cerró el comunicado.

