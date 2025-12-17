;

Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a tiros a reconocido jugador y a su esposa

Mario Pineida, defensor del Barcelona de Guayaquil y exseleccionado ecuatoriano, falleció tras un ataque armado en su contra.

Bastián Lizama

Una trágica noticia golpeó en las últimas horas al mundo del fútbol y especialmente a Ecuador. Mario Pineida, defensor del Barcelona SC, falleció este miércoles tras un ataque armado ocurrido en la localidad de Samanes 4, en Guayaquil.

Según reportaron medios locales, el jugador de 33 años fue víctima de un sicariato. El hecho habría ocurrido a plena luz del día a la salida de una carnicería, donde Pineda se encontraba con su pareja y ambos fueron atacados a tiros por hombres que salieron huyendo del lugar.

Minutos después del atentado, Barcelona de Guayaquil, club donde militaba, confirmó su muerte y lamentó lo sucedido, asegurando que colaborarán con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, informó la institución.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista, agregaron.

Finalmente, desde Barcelona señalaron: “En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor".

Quién era Mario Pineida

Pineida desarrolló una carrera destacada en el fútbol ecuatoriano e internacional. Además de su paso por Barcelona SC, vistió las camisetas de Independiente del Valle, El Nacional y Fluminense, en Brasil, y fue convocado en varias ocasiones a la selección de Ecuador.

El jugador fue parte de los títulos de liga obtenidos por Barcelona en 2016 y 2020, y del campeonato de la Copa Ecuador con El Nacional en 2024. Asimismo, fue convocado a la Copa América 2015 que se disputó en Chile y la Copa América de Brasil 2021.

Cabe destacar que Ecuador enfrenta una ola de violencia criminal desde inicios de 2021, impulsada por bandas vinculadas a cárteles de narcotráfico de México y Colombia. Según cifras del Ministerio del Interior, el país registró 8.248 muertes violentas en 2023, 7.063 en 2024, y en lo que va de 2025 ya suman más de 6 mil casos.

