FOTO. “Todavía se adeuda el…”: la cruda denuncia del exfutbolista Mario Pineida antes de ser asesinado en Guayaquil

Horas antes del crimen, el exdefensor publicó un comunicado en sus redes sociales donde acusaba una cuantiosa deuda monetaria.

Martín Neut

Asesinato Mario Pineida

Asesinato Mario Pineida

La última publicación de Mario Pineida en redes sociales fue un duro mensaje de denuncia.

El exfutbolista de Barcelona Sporting Club compartió el mismo día de su muerte el comunicado del plantel profesional, en el que los jugadores reclamaban públicamente el no pago de sus sueldos y anunciaban una paralización de entrenamientos.

En el texto, los futbolistas alertaron que acumulaban cuatro meses sin recibir salarios ni primas, una situación que también afectaba a trabajadores del club.

“Durante cuatro meses se ha incumplido con el pago de sueldos, primas y obligaciones correspondientes”, indicaron, agregando que el escenario había golpeado su “estabilidad profesional, emocional y familiar”.

Última publicación de Mario Pineida antes de ser asesinado / Foto Instagram

“Todavía se adeuda el 50% del sueldo”

El comunicado también expuso deudas arrastradas desde 2024. “Todavía se adeuda el 50% del sueldo correspondiente a diciembre de 2024”, señalaron, pese a que —según afirmaron— siguieron compitiendo “con compromiso, entrega y respeto absoluto hacia la institución y su hinchada”.

Horas después de esa publicación, Pineida fue asesinado a balazos en Guayaquil. Según medios locales, el jugador de 33 años fue víctima de un sicariato a plena luz del día, cuando salía de una carnicería junto a su pareja.

Ambos fueron atacados por sujetos armados que huyeron del lugar tras el tiroteo, un crimen que estremeció al fútbol ecuatoriano y que aún se encuentra bajo investigación.

