VIDEO. Los Tenores, entre lo que dejó la despedida de Walter Montillo y la conversación con Sebastián Sichel
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también analizaron los movimientos que está realizando Colo Colo en el mercado de fichajes.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 17 de diciembre, nuestros panelistas comentaron la actualidad de la Universidad de Chile, que sigue sin destrabar la salida de Gustavo Álvarez y ve como uno de sus candidatos a reemplazar es seducido desde el extranjero.
Cristian Arcos, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Manolo Fernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron los movimientos en el mercado de fichajes de Colo Colo y escucharon la palabra de uno de los cedidos que deben volver a Macul.
Además, siguieron en vivo la final de la Copa Intercontinental donde Flamengo cayó ante Paris Saint Germian y conversaron con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.
