En la edición de Los Tenores de este miércoles 17 de diciembre, nuestros panelistas comentaron la actualidad de la Universidad de Chile, que sigue sin destrabar la salida de Gustavo Álvarez y ve como uno de sus candidatos a reemplazar es seducido desde el extranjero.

Cristian Arcos, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Manolo Fernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron los movimientos en el mercado de fichajes de Colo Colo y escucharon la palabra de uno de los cedidos que deben volver a Macul.

Además, siguieron en vivo la final de la Copa Intercontinental donde Flamengo cayó ante Paris Saint Germian y conversaron con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.