El refuerzo extranjero que se acerca a Colo Colo: “Le encantaría ir al club; estamos trabajando para eso”

Fredy Soto, representante del defensa uruguayo Junior Barreto, reconoció conversaciones entre los albos y Olimpia por su fichaje. “Si arreglan entre clubes, no tiene problema en salir”, afirmó.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de pases de cara a la temporada 2026. Una de las grandes prioridades del “Cacique” es reforzar la defensa, luego de las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, además de la posible partida de Alan Saldivia.

En ese escenario, durante las últimas horas surgió un desconocido nombre desde Paraguay: Junior Barreto. El defensa central de 27 años pertenece a Olimpia y sería uno de los objetivos de los albos para potenciar su plantel.

Si bien en un principio todo parecía ser un rumor más, Fredy Soto, representante de Barreto, confirmó que el interés por el jugador es real. De hecho, detalló que ya hay conversaciones con el cuadro paraguayo para sellar su eventual arribo al Monumental.

“Hoy apareció lo de Colo Colo y estamos trabajando para eso. La gente del club también está al tanto de eso, y vamos a ver si sale”, declaró Soto en el programa Fútbol a lo Grande.

“Al jugador le encantaría ir a Colo Colo”

En esa línea, el agente de Barreto indicó que “estuve hablando con el presidente (de Olimpia). Les pedí por favor que esta vez lo dejen libre, ya que siempre hubo ofertas por él y nunca dejaron. Ahora yo creo que puede salir un préstamo con opción de compra”.

“Lo de Colo Colo están haciendo ahí con el club. Creo que habían conversado entre ellos. Hoy fue más fuerte la noticia. Yo hablé con gente de Chile. Está a cargo el club. Si hacen un arreglo entre los clubes, el jugador no tiene problemas, quiere salir", agregó.

Asimismo, Fredy Soto fue enfático en señalar que la intención de Junior Barreto es salir de Paraguay e internacionalizar su carrera. “Es una edad para que salga a probar suerte. Con el jugador queremos ir, depende de que arreglen entre los clubes”, señaló.

“Chile es lo más seguro y a nosotros nos entusiasma por lo que es el club. Sabemos que Colo Colo es un club grande. Al jugador le encantaría ir al club”, sentenció.

