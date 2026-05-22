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Terremoto en la TV: filtran suspensión de concesión de importante festival del verano

En las últimas horas se ha dado a conocer una resolución judicial que suspendió la licitación del Festival del Huaso de Olmué.

Nicolás Lara Córdova

Terremoto en la TV: filtran suspensión de concesión de importante festival del verano

Este viernes, se dio a conocer una resolución judicial que provocó un terremoto en la televisión chilena.

Según informó El Filtrador, el tribunal suspendió la licitación del proceso administrativo “Concesión de la Transmisión Televisiva y Producción del Festival del Huaso de Olmué” por los periodos 2027-2032.

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De acuerdo al citado medio, la Municipalidad de Olmué no podrá ejecutar cualquier acto o contrato relacionado a dicho proceso licitatorio y tampoco podrá llamar a un nuevo concurso mientras esta medida esté vigente.

Además, la parte demandada en este juicio deberá depositar 50 millones de pesos en la cuenta del tribunal dentro de cinco días hábiles.

Hace unas semanas, El Filtrador había dado a conocer que el Festival del Huaso de Olmué iba a ser transmitido desde 2027 por Chilevisión y que iba a ser producido por Bizarro.

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