Un hombre de 62 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por abusos sexuales reiterados en contra de una niña de 11 años y por incendiar la vivienda donde vivía con la abuela de la víctima, informó la Fiscalía del Bío Bío.

Según la investigación de la fiscal jefa de Tomé, Ana María Aldana, los abusos comenzaron durante el año 2025. El imputado, quien no tenía vínculo sanguíneo con la menor (era pareja de su abuela), realizaba tocaciones y otros actos de carácter sexual.

En enero de 2026, la niña grabó en su teléfono parte de los abusos. Por temor, no denunció directamente, pero esperó que alguien descubriera el registro. Una tía revisó el celular, encontró los videos y realizó la denuncia.

Tras el descubrimiento, se produjo un quiebre familiar. El hombre fue confrontado y se le exigió abandonar la casa. Sin embargo, amenazó a la familia y obligó a su pareja (la abuela de la niña) a salir, quedándose solo en la vivienda.

Horas después, el 29 de abril, el imputado incendió la casa, que quedó totalmente destruida. Posteriormente, intentó quitarse la vida ingresando al mar en la playa de Pingueral. Fue rescatado por personal de seguridad y Carabineros, y trasladado al Hospital Higuera de Talcahuano, donde logró salvar su vida.

En esa línea, la Fiscalía solicitó su detención y, en la audiencia de formalización realizada este viernes, el Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva por los delitos de abusos sexuales reiterados y incendio.

La fiscal Aldana argumentó que la gravedad de los hechos, la alta pena asociada (especialmente por tratarse de una víctima menor de edad) y el peligro para la niña y su familia justificaban la medida cautelar.El imputado no registraba condenas anteriores. La investigación continúa.