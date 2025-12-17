;

VIDEOS. Con Pulgar de titular: Flamengo resiste hasta los penales, pero cae ante el PSG en la final de la Copa Intercontinental

El equipo del volante chileno desperdició cuatro remates consecutivos en la tanda desde los 12 pasos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / DeFodi Images

Este miércoles, el Flamengo estuvo a punto de cerrar uno de los mejores años de su historia con broche de oro, pero lamentablemente cayó ante el Paris Saint Germain en la final de la Copa Intercontinental.

En el encuentro jugado en el Ahmad bin Ali Stadium, en Qatar, Erick Pulgar fue titular y salió reemplazado en la segunda mitad, en un duelo que terminó definiéndose desde el punto penal.

La apertura de la cuenta para los franceses llegó en el primer tiempo, cuando, tras un buen centro de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia (37′) apareció por el segundo palo para empujar el balón.

Revisa también:

ADN

Pero el conjunto sudamericano aún tenía algo que decir y, en la segunda mitad, sería Jorginho (62′) el encargado de igualar el marcador para los dirigidos por Filipe Luís.

Desde ahí, ninguno de los dos equipos logró sacarse diferencias ni en los minutos restantes ni tampoco en el tiempo extra, por lo que todo se definió en la tanda de penales.

Desde los 12 pasos, ninguno de los equipos estuvo preciso, pero el Flamengo simplemente no se encontró: solo anotó el primer lanzamiento, en los pies de Nicolás de la Cruz, y falló los siguientes cuatro de manera consecutiva.

Con esto, el Paris Saint-Germain se queda con el trofeo por primera vez en su historia y estira a 12 años la racha de los campeones de la Copa Libertadores que se quedan a las puertas, siendo el último en ganar el título el Corinthians en 2012.

