Están a prueba en un club de España y conocieron a Mbappé: la historia de cuatro jóvenes beneficiados por convenio de fundación chilena / Fundación Locos por el Fútbol

Por estos días, en España, hay una particular delegación chilena que está aprovechando al máximo su estadía en el “Viejo Continente”.

Se trata de la delegación que componen integrantes de la Fundación Locos por el Fútbol, que tiene su origen en la comuna de Curicó, y que trabaja con niños de sectores vulnerables.

De manera gratuita, la organización sin fines de lucro, a través del programa “Una Pelota, Una Sonrisa”, realizan talleres de fútbol en distintas poblaciones de la región del Maule, buscando darles una oportunidad de surgir a través del deporte.

En medio de gestiones que les han permitido a algunos de sus jóvenes integrantes hacer pruebas para llegar al fútbol profesional, ya tienen jugadores en las divisiones menores de clubes como Colo Colo, la U y la UC.

Al respecto, este año en Fundación Locos por el Fútbol dieron un salto al firmar un convenio que les permitirá tener a jóvenes a prueba en el Leganés, club del ascenso en España.

“Este convenio marca un antes y un después para nuestra fundación y para muchos jóvenes chilenos, porque abre una puerta concreta para que más niños puedan venir en el futuro a vivir esta experiencia internacional”, comentó a ADN.CL el director de la Fundación Locos por el Fútbol, Alejandro Ibarra.

En ese contexto, cuatro de sus integrantes están en España ya entrenando con el Leganés por dos semanas, período durante el cual fueron invitados por el Real Madrid a conocer su ciudad deportiva, Valdebebas, donde tuvieron la fortuna de conocer a Kylian Mbappé; y el mítico Santiago Bernabéu.

“Esto es mucho más que un viaje a España o una prueba en un club profesional. Nosotros trabajamos todos los días en poblaciones vulnerables de Curicó y distintas zonas de Chile, donde muchas veces un balón de fútbol puede transformarse en una herramienta para cambiar vidas. Ver hoy a nuestros niños entrenando en Europa, conociendo el Real Madrid, compartiendo experiencias únicas y llegando a clubes como el CD Leganés, demuestra que los sueños sí se pueden cumplir cuando existen oportunidades reales”, recalcó Alejandro Ibarra.

“Lo más importante de todo es que no buscamos solamente formar futbolistas, buscamos formar mejores personas, entregar valores, disciplina y esperanza a niños que muchas veces crecen en contextos difíciles. Nos sentimos orgullosos de representar a Curicó, a la Región del Maule y a Chile, demostrando que desde los barrios también pueden salir grandes historias”, concluyó el director de la Fundación Locos por el Fútbol en ADN.CL.