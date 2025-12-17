;

FOTO. La U tendrá amistoso internacional fuera de Chile a una semana del arranque del Campeonato Nacional 2026

Los azules viajarán a Perú para enfrentarse a Universitario de Deportes en la “Noche Crema”.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Universidad de Chile, pese a no tener un entrenador confirmado para iniciar la pretemporada, acaba de cerrar su primer gran amistoso para 2026.

Los azules serán el rival de Universitario de Deportes en la tradicional “Noche Crema”, partido en el que el conjunto peruano presenta a su plantel ante su hinchada y que cuenta con una gran tradición en tierras incas.

Este choque internacional se disputará en el Estadio Monumental de Lima el próximo sábado 24 de enero, a las 20:00 horas, y la venta de entradas para los aficionados peruanos comenzará este mismo miércoles.

Este amistoso puede ser importante para proyectar el futuro de la Universidad de Chile, ya que se jugará una semana antes del inicio del Campeonato Nacional en nuestro país y servirá para comenzar a observar cómo funcionará este renovado plantel bullanguero.

