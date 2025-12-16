Marcelo Díaz y el drama de Gustavo Álvarez en la U: “Hasta que no se resuelva su situación, no se puede pensar en otro DT”

Marcelo Díaz preocupó a los hinchas de Universidad de Chile que se acercaron al Estadio Nacional para el partido de despedida de Walter Montillo, instancia en la que se le vio con bota ortopédica y caminando con muletas.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el capitán de los azules reveló la complicación física que atraviesa y también entregó un análisis sobre la compleja situación que vive el club tras la forzada salida de Gustavo Álvarez.

“Me operé el talón. Venía con una astilla que me estaba molestando hace un tiempo y decidí postergar mis vacaciones para prepararme para el inicio del próximo año. Todo el tiempo que llevo en la U he tenido este dolor”, comenzó relatando el volante.

“Uno se aguanta muchas cosas por jugar, y más en un equipo que es tu vida. Yo lo hice de buena forma, pero llegó un momento en que quería sacarme ese dolor, porque podía volverse crónico y no quería”, agregó.

Sobre su renovación con el club hasta fines de 2026, afirmó: “Cuando hablo bien de la gente del club, es porque se han portado excelente conmigo. La renovación era solo firmar un papel. Podía retirarme o jugar hasta donde yo quisiera, y eso es súper valorable. Ya firmé y el próximo año la meta es clara: tenemos que ser campeones sí o sí”.

La versión del capitán sobre la situación de Gustavo Álvarez

“Sé lo que aparece en redes sociales, que están hablando con Gustavo, porque él tiene contrato con la U. Nosotros estamos de vacaciones y debemos volver el 5 de enero. Con Gustavo o sin él, tenemos que volver igual”, señaló el exseleccionado nacional.

Respecto a los nombres que suenan para reemplazar al argentino, sentenció: “Es raro hablar de alguien que puede venir sin tener certeza de lo que va a pasar, porque Gustavo tiene contrato con la U. Hasta que esa situación no se resuelva, no se puede pensar en otro técnico y creo que la dirigencia piensa igual. Después llegará el momento de firmar a alguien, pero si no está definido lo de Gustavo, no sirve trabajar por fuera”.