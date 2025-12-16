;

José Antonio Kast confirma fecha para revelar los nombres de su gabinete

El mandatario electo explicó que el anuncio se realizará durante la transición y fue respaldado por su exjefe de campaña.

En medio de sus primeras actividades tras ser electo, y mientras desarrolla una agenda internacional en Argentina, el presidente electo José Antonio Kast comenzó a delinear los tiempos de instalación de su futuro gobierno.

Fue durante su visita a Buenos Aires, donde sostuvo reuniones con autoridades del país vecino, que Kast abordó el proceso de definición de su gabinete y confirmó que su anuncio ya tiene un horizonte claro.

“El gabinete estaría cerca del 15 de enero”, afirmó el mandatario electo, dando cuenta del estado de las conversaciones internas.

Confirman la fecha

La señal fue reforzada por su exjefe de campaña, Martín Arrau, quien detalló que el objetivo es anticipar los nombramientos más relevantes.

“Al menos parte fundamental del gabinete, en nombres más esenciales, de carteras más relevantes, queremos anticiparlas antes del 15 de enero”, sostuvo en entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile.

De esta forma, el entorno del presidente electo busca marcar un calendario definido para las principales designaciones, en el marco del proceso de transición hacia el próximo gobierno.

